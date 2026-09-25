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Handwerkzeuge und Schraubenschlüssel
Handwerkzeuge und Schraubenschlüssel
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Werkzeug-Wissen

Engländer vs. Franzose im Werkzeugkasten

Beide Werkzeuge sind verstellbare Schraubenschlüssel - doch sie funktionieren völlig unterschiedlich. Das steckt hinter den kuriosen Namen.
Technik Heute
Von Technik Heute
25.09.2026, 16:07
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Im Werkzeugkasten finden sich oft zwei verstellbare Schraubenschlüssel mit ungewöhnlichen Namen: der Engländer und der Franzose. Beide haben stufenlos verstellbare Metallbacken, um Muttern und Schrauben verschiedener Größen greifen zu können.

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Der Unterschied liegt in der Bauweise: Beim Franzosen wird der Mechanismus durch Drehung des Griffs selbst betätigt. Die Backen liegen auf beiden Seiten, und durch das feine Gewinde lässt sich eine hohe Klemmkraft erzielen.

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Wie chip.de schreibt, hat sich der Engländer - auch Rollgabelschlüssel genannt - aufgrund seiner praktischeren Bauform durchgesetzt. Bei ihm wird die untere Backe durch ein Schneckengetriebe im Kopf verstellt, was eine schmalere Form ermöglicht.

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Woher stammen die Namen?

Die kuriosen Bezeichnungen könnten von den unterschiedlichen Maßeinheiten stammen: In Europa wurden metrische Maße verwendet, in England hingegen Zoll. Normale Maulschlüssel passten daher oft nicht - der verstellbare Schlüssel aber schon.

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Übrigens: Auf klassische Maulschlüssel solltest du trotzdem nicht verzichten. Da sie keine beweglichen Teile haben, halten sie länger und können größeren Kräften standhalten.

tec,25.09.2026, 16:07
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