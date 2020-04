Enkel gratulieren Oma mit Kreidebild auf Straße

Um die Ausbreitung des Coronavirus so gut wie möglich zu vermeiden, sollen vor allem Kinder keinen Kontakt zu ihren Großeltern haben. Deshalb haben sich zwei Enkel einen besonderen Geburtstagsgruß ausgedacht.

"-Leserreporter Toni hat am Mittwoch in der Früh eine herzerwährmende Szene miterlebt und sofort kopfüber ein Foto davon gemacht: Weil ihre Oma offenbar Geburtstag hat, ihre Familie aber nicht bei ihr sein kann, haben ihre Enkelkinder kurzerhand ein paar Kreidestifte in die Hand genommen und ihre Glückwünsche auf die Straße vor dem Fenster ihrer Großmutter geschrieben."Happy Birthday Oma" lautet die Botschaft der beiden Kinder, die laut Leserreporter die Straße mit ihrer Mutter in der Angeligasse in Wien-Favoriten bemalt haben. Anschließend haben die drei die Großmutter angerufen und ihr über das offene Fenster zum Geburtstag gratuliert. Die Oma der Familie dürfte sich über so außergewöhnliche Glückwünsche bestimmt gefreut haben.