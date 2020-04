Enkel stach Opa nieder, Handwerker griff sofort ein

Ein 71-Jähriger wurde am Dienstag in Leoben von seinem Enkel mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Ein Handwerker hat dem Mann vermutlich das Leben gerettet.

Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Leoben besuchte gegen 11.45 Uhr seinen Großvater und dessen Frau in deren Wohnung eines großen Mehrparteienhauses. Die beiden hatten bereits seit Jahren keinen Kontakt mehr zueinander.Als der 71-Jährige seinen Enkel in die Wohnung ließ und ihm dieser in das Wohnzimmer folgte, zog der 25-Jährige ein rund 30 Zentimeter langes Küchenmesser aus seinem Hosenbund und attackierte damit seinen Opa von hinten.Dabei fügte der Leobener seinem Großvater im Bereich des Hinterkopfes, des Nackens und des Halses mehrere, teils tiefe Schnitt- und Stichverletzungen mit dem Messer zu.Zum Tatzeitpunkt befand sich die Frau des 71-Jährigen im Schlafzimmer. Zwei Handwerker waren ebenfalls in der Wohnung und führten gerade Installateur-Arbeiten in der Wohnung durch.Einer der Arbeiter bemerkte den Angriff und brachte den 25-Jährigen sofort von hinten zu Boden. Gemeinsam mit dem Opfer fixierte er den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei. Polizisten nahmen den jungen Mann schließlich widerstandslos fest und brachten ihn auf eine Polizeidienststelle.Bei seiner Einvernahme durch Ermittlern des LKA Steiermark, Außenstelle Niklasdorf, zeigte sich der 25-Jährige zu seiner Messerattacke grundsätzlich geständig. Zum Motiv machte er bisher keine Angaben.Der 71-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, eingeliefert und mit schweren Verletzungen stationär aufgenommen. Die Ermittlungen und Auswertungen von Spuren dauern noch an.Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Zudem ordnete die Staatsanwaltschaft Leoben eine körperliche Untersuchung des 25-Jährigen zur Feststellung einer möglichen Beeinträchtigung durch Alkohol oder Suchtmittel an.Der Tatverdächtige befindet sich derzeit in Haft und wird im Laufe des Mittwochs in die Justizanstalt Leoben eingeliefert.