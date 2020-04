Quak! Ente versperrte Wiener (39) Weg zur Arbeit

Was für ein Frechdachs! Leserreporter Adem (39) kam zu spät zur Arbeit, weil ihm eine Ente den Weg versperrte.

Enten können bis zu 40 Jahre alt werden

Wildtiertelefon steht für Fragen zur Verfügung

Seit 16 Jahren wohnt- Leserreporter Adem (39) in Favoriten, am Dienstagmorgen erlebte er jedoch eine Premiere. "Noch nie versperrte mir eine Ente den Weg", erzählt der Favoritner, der gerade am Weg zur Arbeit war."Die Ente war offensichtlich eine Frühaufsteherin, denn es war erst 5.40 Uhr", so Adem weiter. Er wundert sich, wo das Tier hergekommen war. Das Erholungsgebiet Wienerberg sei zwar in der Nähe, um so weit zu kommen, hätte das Watscheltier aber die Triester Straße überqueren müssen.Adem und die Ente beäugten sich einige Zeit, dann fuhr der erstaunte Wiener langsam und vorsichtig an ihr vorbei – Ente gut, alles gut.Die Stockente ist die größte und am häufigsten vorkommende Schwimmente Europas und die Stammform der Hausente. Sie ist sehr anpassungsfähig und kommt fast überall vor, wo es Gewässer gibt.Stockenten werden bis zu 58 Zentimeter lang, ihre Flügelspannweite beträgt bis zu 95 Zentimeter. Die natürlichen Feinde der Stockente sind Füchse, Waschbären und Greifvögel; Wanderratten und Marder haben es vor allem auf die Entengelege abgesehen. Da die Enten während der Brutzeit häufiger den Beutegreifern zum Opfer fallen, finden sich in vielen Beständen mehr Erpel als Enten. In der Wildnis können Enten 10 bis 15 Jahre alt werden. Unter menschlicher Pflege werden sie aber auch 40 Jahre alt.Bei Fragen zu Wildtieren oder wenn du ein verletztes oder in Not geratenes Wildtier gefunden haben, kannst du dich täglich von 7.30 bis 22 Uhr an die Wildtier-Hotline des Forst- und Landwirtschaftsbetriebs (MA 49) unter der Nummer +43 1 4000-49090 wenden.Außerhalb dieser Zeiten kannst du das Wildtier-Team in akuten Notfällen über den technischen Permanenzdienst der Stadt Wien telefonisch (+43 1 4000-8280) verständigen.Verletzte, in Wien gefundene Wildtiere kannst du auch bei der Fundbox für Wildtiere in der Triester Straße 114, Favoriten, abgeben.