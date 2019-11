Entführungsalarm vor Volksschule in Neunkirchen

In Neunkirchen soll ein Mann versucht haben, vor der Volksschule Mühlfeld eine Erstklässlerin mitzunehmen. Die Polizei wurde informiert.

Entführungsversuch am Donnerstag in Neunkirchen? Wie die "NÖN" berichten, soll ein Mann vor der Volksschule Mühlfeld eine alleine wartende Erstklässlerin angesprochen haben. Er soll dabei laut den Angaben des Mädchens versucht haben, dieses zu überreden, mit ihm nach Hause zu gehen.Die Schülerin lief schreiend davon, woraufhin der Mann die Flucht ergriffen haben soll. Gegenüber der Regionalzeitung bestätigt Bürgermeister Herbert Osterbauer den Vorfall und bezeichnet die Erzählungen des Mädchens als "sehr glaubhaft", ruft aber auch dazu auf, keine Panik aufkommen zu lassen.Die Polizei wurde informiert und die Schulen angewiesen, besonders Acht zu geben. Der Mann soll ein rotes Kapperl, rote Turnschuhe ohne Schuhbänder sowie blaue Jeans angehabt haben.Es ist nicht der erste Entführungsalarm rund um die Neunkirchner Volksschule. Im Jahr 2015 hatte ein Bub für Schrecken gesorgt und erzählt, dass ein Unbekannter ihn in sein Auto zerren habe wollen. Später bei der Polizei gab er aber zu, dass er die Geschichte frei erfunden hatte.