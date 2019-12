Entgleister Zug blockierte Bim-Verkehr in Floridsdorf

Beim Zurückschieben sprang eine Garnitur der Linie 31 aus dem Gleis – Verzögerungen, aber keine Gefahr für Passagiere.

Eine falsch gestellte Weiche hat am Mittwoch zu einem Malheur am Franz-Jonas-Platz geführt: Kurz vor 13 Uhr bemerkte der Fahrer einer Straßenbahn vor dem Floridsdorfer Bahnhof, dass sein Zug in die falsche Richtung gelenkt wurde. Er stoppte die Garnitur der Linie 31 und wollte zurückschieben. Beim Versuch sprang das Fahrzeug aus dem Gleis.Der Zug kam folglich weder vor, noch zurück, und musste durch Mitarbeiter der Wiener Linien geborgen werden. Bis 13.48 Uhr wurde daran noch gearbeitet.Die Linie 30 verkehrte vorübergehend nur zwischen Floridsdorfer Markt und Stammersdorf, die Linie 31 nur zwischen Schottenring und Friedrich-Engels-Platz, bzw. Floridsdorfer Markt und Stammersdorf. Die Linie 25 konnte die End- sowie Anfangshaltestelle am Franz-Jonas-Platz nicht einhalten, die Züge wurden zum Floridsdorfer Markt umgeleitet. Die Busse der Linien 28A und 29A hielten in der Haltestelle der Linie 26 Richtung Strebersdorf. Die End- und Anfangshaltestellen in Floridsdorf konnten dadurch nicht eingehalten werden. "Weichen Sie ersatzweise auf die Linie U6 und S-Bahn aus", hieß es seitens Wiener Linien. Kurz vor 14 Uhr wurde der Normalbetrieb wieder aufgenommen.