Entlaufener Löwe tötet Mann in Nairobi

Behörden forderten die Bewohner von Kenias Hauptstadt auf, "nicht auf die Straße zu gehen, bis der Löwe gefangen ist".

Aus dem nahen Nairobi-Nationalpark ist ein Löwe entkommen und hat in Kenias Hauptstadt einen Mann angefallen und getötet. Am Montag warnte Kenya Wildlife Service vor der freilaufenden Großkatze. Die Öffentlichkeit wurde aufgefordert, "ruhig zu bleiben und nachts nicht auf die Straße zu gehen, bis der Löwe gefangen ist".Eine große Suchaktion wurde inzwischen gestartet, um das Raubtier einzufangen und wieder zurückzubringen. Ob das Unterfangen von dauerhaftem Erfolg sein wird, bleibt abzuwarten. Denn der Nationalpark, der direkt an die Stadt angrenzt ist nicht vollständig von Zäunen umgeben, um Wildtieren Wanderungen zu ermöglichen.