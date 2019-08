Entscheidung fix! Bottas bleibt bei Mercedes

Formel-1-Rennstall Mercedes hat dieZukunft von Valtteri Bottas geklärt. Der Finne bleibt auch 2020 bei den Silberpfeilen.

Der Rennkalender für 2020

"Meine Leistungen wurden bislang mit jedem Jahr immer besser und dies ist ein großartiger Weg, um in die zweite Saisonhälfte 2019 zu starten", meint Bottas.Der Finne hat noch viel vor: "Es ist mein Ziel, Formel 1-Weltmeister zu werden. Auf Basis meiner Erfahrungen mit dem Team bin ich davon überzeugt, dass Mercedes die beste Option für mich ist, dieses Ziel in der Saison 2020 zu erreichen."Der Rivale um sein Cockpit,. Von ihm droht Bottas keine Gefahr mehr.Toto Wolff begründet die Entscheidung für Bottas: "Wir haben Valtteri für die Saison 2019 vor die Herausforderung gestellt, noch stärker zu sein als in der ersten Saisonhälfte 2018 - und das ist ihm mit einigen sehr beeindruckenden Leistungen in den ersten Rennen des Jahres gelungen."15.03. GP von Australien in Melbourne22.03. GP von Bahrain in Sachir05.04. GP von Vietnam in Hanoi19.04. GP von China in Schanghai03.05. GP der Niederlande in Zandvoort10.05. GP von Spanien in Barcelona24.05. GP von Monaco in Monte Carlo07.06. GP von Aserbaidschan in Baku14.06. GP von Kanada in Montreal28.06. GP von Frankreich in Le Castellet05.07. GP von Österreich in Spielberg19.07. GP von Großbritannien in Silverstone02.08. GP von Ungarn in Budapest30.08. GP von Belgien in Spa-Francorchamps06.09. GP von Italien in Monza20.09. GP von Singapur27.09. GP von Russland in Sotschi11.10. GP von Japan in Suzuka25.10. GP der USA in Austin01.11. GP von Mexiko in Mexiko-Stadt15.11. GP von Brasilien in Sao Paulo29.11. GP von Abu Dhabi (pip)