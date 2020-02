Entwarnung: Schallenberg-Mitarbeiter hat kein Corona

Entwarnung rund um die Iran-Delegation von Außenminister Alexander Schallenberg. Der Mitarbeiter, der unter Corona-Verdacht stand, ist nicht infiziert.

Außenminister Alexander Schallenberg und eine Reihe an Mitarbeitern besuchten am Wochenende den Iran. Der Staatsbesuch endete für ein Delegationsmitglied im Krankenhaus, bei ihm bestand der Verdacht, dass er sich mit Corona infiziert hat. Der Mann zeigte die typischen Symptomen: Fieber, Atemnot, Husten und hatte sich nach der Reise bei der Gesundheitshotline gemeldet. Er wurde vorsorglich unter Quarantäne gestellt.Wie der "Kurier" am Freitag berichtet, sind mittlerweile die Testergebnisse da. Sie sind - erfreulicherweise - negativ. Der Mann hat kein Coronavirus in sich.Unbegründet war der Verdacht nicht. Der Iran scheint für das Virus schlecht gerüstet zu sein, dort sind auch einige Spitzenpolitiker infiziert.So etwa der iranische Vize-Gesundheitsminister Iraj Harirshi, der am Montag sagte: "Ich bin seit gestern Abend auch ein Coronaer." Und das, obwohl ausgerechnet er der offizielle Corona-Beauftragte des Landes ist. Auch die iranische Vizepräsidentin Massumeh Ebtekar hat sich infiziert.