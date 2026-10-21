i Künstliche Intelligenz in der Softwareentwicklung pixabay.com KI-Revolution Entwickler baut Photoshop mit KI nach Ein Programmierer hat Photoshop mit KI als Open Source nachgebaut. Experten sehen ein Warnsignal für die gesamte Softwarebranche. Von Technik Heute 21.10.2026, 13:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was braucht man künftig noch teure Software, wenn man sie einfach von einer KI nachbauen lassen kann? Ein Entwickler hat genau das getan und Anfang Oktober 2026 auf Reddit behauptet, Adobes komplette Software-Suite per KI auf Basis der Programmiersprache Rust nachgebildet zu haben.

Das Projekt ist auf GitHub als Open Source verfügbar. Der Macher gibt an, dabei kein Reverse Engineering betrieben zu haben. Die Software soll funktional zu 82 Prozent mit Photoshop übereinstimmen. Bei genauerem Hinsehen zeigen Bug-Reports allerdings, dass die Realität hinter den Versprechungen zurückbleibt.

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Trotzdem wirft das Projekt grundlegende Fragen auf, wie es bei der Computerwoche unter Berufung auf Infoworld.com heißt. Denn der Netzwerkeffekt von Open-Source-Projekten könnte diese Lücken rasch schließen - und dann liefert die Software tatsächlich das Gros des Photoshop-Erlebnisses.

Software wird wertlos

Microsoft-CEO Satya Nadella und andere Tech-Größen thematisieren diese Entwicklung bereits seit geraumer Zeit: Der Wert von Software tendiert gegen Null. Warum sollte man noch für etwas bezahlen, wenn man auch ein KI-Modell mit den entsprechenden Spezifikationen füttern und damit eine halbwegs funktionale Kopie generieren kann?

KI-Modelle werden nicht nur besser, sondern auch effizienter. Was vor acht Monaten noch die Spitze der KI-Entwicklung war, wird heute von neueren Modellen übertroffen - und diese laufen sogar auf lokalen Rechnern.

Netzwerkeffekt als Rettung

Für die Softwarebranche bleibt laut Experten nur ein einziges tragfähiges Geschäftsmodell übrig: die Aggregation. Softwareanbieter müssen künftig die Daten und Prozesse all ihrer Kunden zusammenführen. Software ohne Netzwerkeffekt macht jeden Kunden zum letzten verbliebenen Nutzer einer Plattform.

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Software-as-a-Service ist also nicht tot - die Zukunft des Modells ist vielmehr sozial und kollektiv. Alles andere wird künftig zu Open Source oder einem einfachen KI-Prompt.