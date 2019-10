Epsteins mysteriöser Insel-Tempel nur Kulisse

Der US-Milliardär Jeffrey Epstein soll auf seiner Privatinsel Sex-Partys mit Minderjährigen gefeiert haben. Besonders ein mysteriöser "Tempel" sorgte für Spekulationen.

Der wegen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs sowie Prostitution Minderjähriger festgenommene US-Milliardär Jeffrey Epstein starb unter mysteriösen Umständen in seiner Gefängniszelle . Doch die Rätsel reißen nicht ab.Auch seine Privatinsel in der Karibik ist Gegenstand wilder Spekulationen. Auf Little St. James Island soll er Sex-Partys mit minderjährigen Prostituierten abgehalten haben. Besonders ins Auge fiel bei Bildern von der Insel ein seltsames blau-weiß gestreiftes Gebäude, das einem antiken Tempel nachempfunden schien.Die wildesten Spekulationen kreisten seit langem darum, was wohl Sinn und Zweck dieses Tempels sei. Nun schlichen sich zwei US-amerikanischen Verschwörungstheoretiker mit einer Kamera auf die Insel Epsteins.Sie machten besonders rund um den ominösen Tempel eine erstaunliche Entdeckung: Die großen Portale sind nämlich nur aufgemalt. Auch die baulichen Details sind alle nur optische Illusionen, die Außenwände sind komplett flach."Es ist wie eine Filmkulisse", meint einer der beiden selbsternannten Aufdecker von der Weltverschwörungstruppe von "We Are Change". Was gleich für weitere Spekulationen sorgt, ist, dass die tatsächlichen Zugänge mit Brettern zugenagelt sind. Sofort mutmaßen die Männer, dass es sich womöglich um einen Aufzug in ein unterirdisches Sex-Party-Areal handelt.