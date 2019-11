Er hat doch nicht etwa vor laufender Kamera...?

Ein kurzer Clip, der derzeit auf Social Media kursiert, stellt den Zuschauer vor ein Rätsel. Ist das Geräusch wirklich das wonach es sich anhört und von wem ging es aus?

Live-Schaltungen zu Interviewpartnern sind auch in den USA gang und gäbe. Ein solcher TV-Auftritt des US-Politikers Eric Swalwell sorgt nun für Erheiterung, Verwunderung und Rätselraten. Doch was war geschehen? Im Zuge eines Interviews ist ein Geräusch zu vernehmen, das gemeinhin nur als Darmwind interpretiert werden kann.Die Frage, die sich nun viele stellen. War es wirklich ein Flatus und wenn ja, von wem ging er aus. Die naheliegende und für den Interviewten äußerst peinliche Vermutung ist, dass Swalwell dafür verantwortlich ist.Dieser weist jede Verantwortung von sich. "Ich war das nicht. Ich habe es (das Geräusch, Anm.) nicht gehört, als ich gesprochen habe". Immerhin nimmt der Politiker den Vorfall mit Humor, nennt ihn "lustig".Denkbar ist freilich auch, dass eine Person, die in der Nähe des Mikrofons stand, für die peinliche Szene verantwortlich ist. Kameramann, Assistent und Tontechniker sind also auch im Kreis der möglichen Verantwortlichen.Die Redaktion der Sendung "Hardball", die von Chris Matthews moderiert wird, verkündete via Twitter ihre Sicht der Dinge. Das Geräusch sei angeblich durch eine Tasse verursacht worden, die entlang des Tisches geschoben wurde. "Tut uns leid die Verschwörungstheoretiker enttäuschen zu müssen", heiß es dazu auf Twitter.