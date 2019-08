Wer Angst hat, darf diesen Job auf keinen Fall machen

Er will jeden Tag hoch hinaus. Attila Kara (38) arbeitet als Kranführer in 35 Metern Höhe und hat damit einen Job mit sehr guten Aussichten.

Attila Kara hat alles im Blick. Der 38-jährige Kranführer hat derzeit wohl den höchsten Arbeitsplatz in Linz.Allerdings ist sein Job nichts für Menschen mit Höhenangst. Kara arbeitet derzeit als Kranführer bei den Bauarbeiten für die Bypass-Brücke in Linz.Jeden Morgen macht er sich auf den Weg, um seinen Arbeitsplatz in 35 Metern Höhe über eine Leiter zu erklimmen. Dort sitzt er dann in seiner Kabine und kann – wenn gerade nichts zu tun ist – seinen freien Blick über die Landeshauptstadt genießen.Angst kennt er keine, im Gegenteil, er genießt sein Privileg, über "vielen andere zu stehen", sagte Kara zu(gs)