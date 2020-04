Er sorgt dafür, dass Linzer Busse weiterhin fahren

Sie halten Linz im wahrsten Sinne des Wortes am Laufen, die Mitarbeiter der Linz Linien arbeiten auch während der Corona-Krise. Wir haben mit einem der stillen Helden gesprochen.

Alltag in schwierigen Zeit

Christian Huber, 36 Jahre, ist Kfz-Techniker in der Buswerkstatt der Linz Linien und auch dort hat das Virus für Veränderungen gesorgt."Bei uns in der Buswerkstätte wird derzeit gearbeitet, um den öffentlichen Verkehr in dieser Situation auf Dauer sicherzustellen. Damit das möglich ist und unser Fuhrpark wie gewohnt läuft, haben wir unsere Mannschaft in zwei Gruppen geteilt. Während wir in der Werkstatt sind, ist die andere Gruppe zuhause in Schutzisolation."Oberstes Ziel bleibt natürlich, dass alle Fahrzeuge weiter fahren. "Wir sind in der Buswerkstatt für den Fuhrpark der LINZ AG zuständig, ausgenommen die Straßenbahnen. Bei uns liegt die Priorität derzeit auf den Bussen und den Müllfahrzeugen, weil die jetzt besonders gebraucht werden."Und auch wenn die Arbeit natürlich die gleiche ist, wie das restliche Jahr über: Es hat sich doch etwas geändert."Ich bin froh, dass ich auch in dieser Situation arbeiten und mithelfen kann. Trotzdem ist gerade alles ein wenig anders als sonst. In der Halle ist es stiller, wir halten während der Arbeit und in den Pausen Abstand zueinander. Jeder ist etwas distanzierter als sonst aber auch gut gelaunt. Man spürt die Solidarität im Team im Moment sehr", so Huber.