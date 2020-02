Er verdient mit Essen 1,3 Millionen Dollar im Monat

Schmatzen, Kauen, Schlucken: Für ihre Fans filmen sich ASMR-Mukbanger beim Essen – und machen mit ihren geräuschvollen Videos Millionen.

Zach Choi macht mit dem Essen am meisten Geld

Mit Süßigkeiten auf Platz 2

Lebendige Tiere auf dem Teller

Mit Essen lässt sich gut Geld machen: Der Kaugummihersteller "Chewsy" hat eine Liste der Food-ASMR-YouTuber veröffentlicht, die mit Essen vor der Kamera – dem sogenannten "Mukbang" – richtig viel Geld verdienen."Mukbang" ist eine YouTube-Nische, die sich seit 2009 von Südkorea aus verbreitet. Mukbanger filmen sich beim Essen (koreanisch: meokneun) und stellen (koreanisch: bangsong) diese Videos dann ins Internet.Wichtig beim "Mukbang" sind die Geräusche, übertriebenes Kauen und Schmatzen, um die Zuhörerschaft zu betören. Deswegen ist der Trend auch in der ASMR-Community (Autonomous Sensory Meridian Response) zu finden. Hier halten YouTuber das Mikrofon so nahe wie möglich am Mund, damit die Geräusche so intensiv wie möglich aufgenommen werden.Mit fast sieben Millionen Abonnenten ist Zack Choi einer der bekanntesten "Esser" auf YouTube. Mittlerweile ist sein Kanal so groß, dass der 33-jährige US-Amerikaner mit südkoreanischen Wurzeln laut "Chewsy" ganze 1,3 Millionen Dollar im Monat verdient.Typisch für Chois Videos ist, dass er beim Essen und Schmatzen schwarze Latexhandschuhe trägt und – anders als zahlreiche andere Profi-Esser – immer seinen Teller leer isst. Egal, wie groß die Portion ist.Naomi, die den Youtube-Kanal Hunnibee ASMR betreibt, verdient im Vergleich zum ASMR-Superstar Choi mit ihren 2,7 Millionen Abonnenten "nur" knappe 770.000 Dollar im Monat. Sie landet auf dem zweiten Platz des Rankings.Die Blondine hat sich in ihren Videos darauf spezialisiert, vor allem Süßigkeiten zu essen. Um die Inhalte spannender zu gestalten, stellt sie dafür auch Lebensmittel her, die nicht nach Süßigkeiten aussehen, sondern wie Alltagsgegenstände: Für das Publikum sieht es dann so aus, als würde Naomi einen Schuh oder einen Schminkpinsel verspeisen. Ssoyoung verdient im Monat 756.000 Dollar und ist damit auf Platz 3 der erfolgreichsten Food-ASMR-Youtuber. Die junge Frau steht wie andere koreanische "Mukbanger" in der Kritik, weil sie in ihren Videos manchmal Tiere verspeist, die noch leben.Im Ranking folgen darauf Eat with Boki , die mehr rohen Fisch isst, als gesund sein kann, mit 675.000 Dollar, und Sas-ASMR , die in ihren Videos nur das Essen und ihren Mund zeigt, mit 668.000 Dollar.