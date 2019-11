Er weint, weil er nie wieder Fortnite spielen darf

Jarvis Kaye (17) lud regelmäßig Fortnite-Videos auf Youtube. Die Zeiten sind nun aber vorbei. Und zwar weil er geschummelt hat.

Wenig Mitleid von der Community

Zwei Millionen Personen folgen dem Youtube-Channel von FaZe. Regelmäßig postete er Videos auf denen er Fortnite spielte, verdiente damit sogar richtig gute Geld. Nun muss er sich eine neue Einnahmequelle suchen, weil den Shooter darf er nicht mehr zocken. Die Macher haben ihn nämlich lebenslänglich vom Spiel gebannt.Grund für den Ausschluss ist ein Schummel-Vorwurf gegen FaZe. Er lud ein Video hoch, auf dem er sich einen zweiten Account erstellt hat und einen sogenannten "Aimbot" nutzt. Dabei handelt es sich um eine Zielhilfe beim Schießen. Ungeschickt, dass er das Video auf seinem Account veröffentlichte, denn Epic Games fand den Clip nicht sonderlich lustig. Nach langen Diskussionen beschlossen sie den 17-Jährigen lebenslänglich zu sperren.FaZe begreift wohl erst jetzt was er angestellt hat. Nun lud er ein Video hoch, in dem er sich mit zittriger Stimme bei seinen Fans für seine Dummheit entschuldigt. Nach einigen Minuten übermannen ihn seine Emotionen und er beginnt sogar zu weinen.Auch auf Twitter erklärte er kurz und knapp: "Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Handlungen und ich verstehe total, warum das passiert ist. Wenn ich gewusst hätte, wie ernst die Konsequenzen sein würden, dann hätte ich niemals darüber nachgedacht."Wirkliches Mitleid zeigen nur wenige. So schreibt ein User sarkastisch: "Ich wusste nicht, dass ich beim Schummeln schummle". Die meisten verstehen generell nicht, weshalb er wegen dem Spiel weint.FaZe kann aber zumindest mit dem Entschuldigungs-Video noch ein nettes Sümmchen einfahren. Nach nur einem Tag wurde es über vier Millionen Mal geklickt. Weitaus öfter als viele seiner Fortnite-Videos.