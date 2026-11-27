i Der türkische Präsident Tayyip Erdogan trifft im Präsidentenpalast in Ankara mit dem libyschen Militärbefehlshaber aus dem Osten, Khalifa Haftar, zusammen. via REUTERS Politischer Kurswechsel Erdogan empfängt Ex-Feind Haftar in Ankara Jahrelang bezeichnete Ankara Libyens Militärchef als Terroristen. Jetzt empfängt Erdogan ihn mit allen Ehren – ein überraschender Schwenk. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 08:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In einem bemerkenswerten diplomatischen Wandel hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den libyschen Militärführer Khalifa Haftar am Mittwoch in Ankara empfangen. Die beiden waren noch vor wenigen Jahren erbitterte Feinde.

Erst 2020 hatte die Türkei Haftars Milizen als "terroristisch" bezeichnet und mit Vergeltung gedroht, falls türkische Einrichtungen in Libyen angegriffen würden. Damals unterstützte Ankara die Regierung in Tripolis – Haftars Gegner.

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Wie die Jerusalem Post berichtet, markiert das Treffen einen Höhepunkt der türkisch-libyschen Annäherung. Auslöser war Ostlibyens Anerkennung eines türkischen Seeabkommens von 2019, mit dem Ankara seinen Einfluss im Mittelmeer ausweiten will.

Sohn soll Nachfolge antreten

Bei dem Treffen war auch Haftars Sohn Saddam dabei, der voraussichtlich die Führung seines 83-jährigen Vaters übernehmen wird. Haftar traf zudem türkische Minister sowie den Geheimdienstchef.

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Israel, Griechenland, Zypern und Ägypten dürften die Entwicklung mit Argwohn beobachten. Die Türkei versucht damit, ihren Einfluss im östlichen Mittelmeer auszubauen – auf Kosten ihrer Rivalen in der Region.