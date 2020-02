Erdogan lässt wieder Gülen-Anhänger verhaften

Der türkische Präsident Erdogan lässt wieder zahlreiche angebliche Gülen-Anhänger verhaften. Der im Exil lebende Prediger Gülen ist für Erdogan Drahtzeiher des Putschversuches von 2016.

Die türkische Behörden haben eine neue Welle von Verhaftungen gegen angebliche Anhänger des Predigers Fetullah Gülen durchgeführt. 160 Menschen wurden allein am Dienstag festgenommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, wurden insgesamt fast 700 Haftbefehle ausgestellt.Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan macht die Bewegung des Predigers Fetullah Gülen für den Putschversuch im Sommer 2016 verantwortlich. Tausende Beamte, Militärs, Professoren und Journalisten wurden in einer Verhaftungswelle damals entlassen oder gar verhaftet.Mindestens 160 Menschen wurden laut Anadolu in der Früh festgenommen. Die Fahndung dauere noch an. In der Hauptstadt Ankara hat die Staatsanwaltschaft dem Bericht zufolge Haftbefehle gegen 467 Menschen ausgestellt, die 2009 ein Auswahlverfahren der Polizei manipuliert haben sollen, um Gülen-Anhänger auf wichtige Posten zu bringen.