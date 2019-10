Partys mit Promis und ein paar Milliarden geschenkt

Schon mal von Eric Tse gehört? Nein? Dafür kennen ihn Bella Hadid, Rihanna und Charlène von Monaco. Seit Kurzem ist der 24-Jährige über drei Milliarden Euro schwer.

Da kann man noch so erfolgreich Finance studieren, um mit Mitte 20 ein paar Milliarden Euro auf dem Konto zu haben braucht es für gewöhnlich ein wenig Schützenhilfe. Die bekommt Eric Tse von seinen Eltern Tse Ping und Cheung Ling Cheng. Den beiden gehört die Arzneimittelfirma "Sino Biopharmaceutical", laut "Bloomberg" schenkten sie ihrem Sohn zum 24. Geburtstag 3,4 Milliarden Euro. Die Summe entspricht einem Fünftel des Grundkapitals des Unternehmens.Erics Familie gilt als eine der reichsten in China. Er wurde in Seattle geboren, ging in Peking und anschließend in Hong Kong zur Schule und absolvierte die Uni in Pennsylvania. Auf Twitter zeigt sich Eric gern in illustrer Gesellschaft, so etwa an der Seite von Supermodel Bella Hadid, Popstar Rihanna, Charlène von Monaco oder Carla Bruni-Sarkozy.Viel Zeit zum Feiern dürfte der 24-Jährige künftig aber nicht mehr haben. Zum Geburtstag bekam er neben den Milliarden auch einen leitenden Posten samt Sitz im Aufsichtsrat von "Sino Biopharmaceutical". Viel Verantwortung für den Uni-Absolventen – aber auch ein Jahresgehalt von knapp 449.000 Euro.