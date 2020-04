Erkennst du diesen Star, der sich jetzt gerne nackt zeigt?

Dieses kleine süße Mädchen aus Deutschland wusste noch nicht, dass sie einmal zu den berühmtesten Menschen der Welt gehören würde.

Man schreibt das Ende der 1970er. Es ist Ostern in Nordrhein-Westfalen und das wichtigste auf der Welt ist es, Ostereier zu finden.Ob die kleine Heidi ihre Eier damals wohl Hans und Franz taufte? Das würde erklären, warum sie Jahre später ihre weltberühmten Brüste so getauft hat.Mehr als 40 Jahre später sind sogar schon Klums Kinder zu alt zum Eiersuchen. Aber klein Heidi in ihren Karo-Socken, die damals sicher nicht von Burberry waren, ist trotzdem entzückend.In der "VIP-Fotoshow des Tages" oben hat Heidis Foto trotzdem nur den Ostermontag bekommen. Den Ostersonntag hat sich Miley Cyrus ergattert. Denn die wird – ganz in rosa, sogar bis in die Haarspitzen – vom Osterhasen bestraft.Klick dich durch!So kennt man Heidi Klum heute: