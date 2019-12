Erlebt "Star Wars" im neuen DOLBY CINEMA

Das neue DOLBY CINEMA in der Millennium Kinowelt wird am 18.12. standesgemäß mit dem neuen Star Wars Film eröffnet.

Star Wars Episode IX: Der Aufstieg Skywalkers

Die Millennium Kinowelt bietet ab dem 18. Dezember eine neue Dimension des Kinogehens. Mittels Dolby Atmos, Laserprojektoren und Ultimate Bildwänden wird der Film für die Zuschauer zum absoluten Sinnesrausch. In den neuen Komfortstühlen lässt sich das Erlebnis noch besser genießen.Dieses cineastische Großereignis muss natürlich mit einem absoluten Kracher gefeierte werden. Am 18. Dezember ist es "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers", der das DOLBY CINEMA eröffnen wird.Und dafür gibt es bei uns etwas zu gewinnen.Wir verlosenFür alle, die nicht gewonnen haben, gibt es die Chance auf Tickets Vorort. Komme verkleidet passend zum Film und bekomme noch ein Premieren Ticket. First Come First Serve.