Erlitt Ben Affleck einen Rückfall am UNICEF-Ball?

Vor einem Jahr machte der Schauspieler einen Alkohol-Entzug. Nun wurde er vermeintlich betrunken in Hollywood gesichtet.

"Die Sucht zu bekämpfen, egal welche, ist ein lebenslanger und schwerer Kampf", hatte Ben Affleck im Oktober 2018 nach einem 40-tägigen Aufenthalt in einem "Behandlungs-Zentrum für Alkohol-Abhängigkeit" geschrieben.Unterstützt von seiner Ex-Frau Jennifer Garner und den gemeinsamen Kindern hielt sich Affleck wacker, scheint nun aber rückfällig geworden zu sein. Laut "TMZ" wurde der Mime am Abend des 26. Oktobers in vermeintlich betrunkenem Zustand vor dem La Peer Hotel in West Hollywood gesichtet. Ben Affleck befand sich auf dem Weg zu einem UNICEF-Maskenball und trug eine Totenkopfmaske, er soll über den Gehsteig gewankt sein und sich an einem geparkten Auto abgestützt haben.Tags darauf stattete Affleck Garner sichtlich nüchtern einen Besuch ab und wurde bei seiner Ankunft von einem Klatschreporter abgefangen, der ihn auf die vorangegangene Nacht ansprach. "Ich bin ausgerutscht", sagte Affleck, "aber ich werde mich davon nicht aus der Bahn werfen lassen." Auf die Frage, ob er wieder in eine Entzugsklinik einchecken wird, antwortete Ben Affleck nicht.