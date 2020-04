"Tatort"-Darsteller Ernst-Georg Schwill ist tot

Der Berliner Schauspieler Ernst-Georg Schwill war in mehreren TV-Filmen und Serien zu sehen, unter anderem im "Tatort" und "Polizeiruf 110".

Seine Auftritte im TV

Große Trauer um Ernst-Georg Schwill: Der deutsche Theater- und TV-Schauspieler ist im Alter von 81 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben.Das schrieb unter anderem die Eulenspiegel-Verlagsgruppe auf Facebook: "Der kleine und immer berlinernde Schauspieler war sehr beliebt. Angehörige, Verlagsmitarbeiter, Leser und Fernsehzuschauer behalten ihn in guter Erinnerung." Schwill starb gegen 9 Uhr im Krankenhaus Friedrichshain.Der Mime trat in zahlreichen Filmen und Serien auf. Seine bekannteste Rolle hatte er im Berliner "Tatort": Von 1999 bis 2013 verkörperte er darin den Assistenten Lutz Weber. Daneben war unter anderem in der TV-Reihe: "Polizeiruf 110", "Sie nannten mich Amigo" (1959), "Fünf Patronenhülsen" (1960) und "Die Stunde der Töchter" (1981) zu sehen. Außerdem war Schwill als Theaterschauspieler tätig.