Eroda: Insel wird gehyped, nur existiert sie nicht

Im Netz erhält ein Reiseziel gerade besonders viel Aufmerksamkeit. Dabei gibt es den Ort eigentlich nicht. Was Popsänger Harry Styles damit zu tun hat.

Gerade bekommt ein Reiseziel viel Aufmerksamkeit, das gar nicht existiert. Die Fantasie-Insel trägt den klingenden Namen "Eroda".Sie besitzt sogar eine eigene Landkarte und Website "visiteroda" , die professionell eingerichtet wurde. Die Abfrage bei der Domain ergibt, dass sie am 28.102919 erstellt wurde, auch wenn das Impressum darauf verweist, dass die Website bereits seit 2004 existiert.Die Phantom-Insel präsentiert sich außerdem mit vielen touristischen Attraktionen, darunter eine Tauchschule, eine Brauerei, ein Fischmarkt und ein alter Leuchtturm.Sogar Städte namens Ganona, Marmorton, Martin's Heaven und Yuna wurden eigens dafür erfunden. Alles wurde möglichst realistisch inszeniert. Mit detailgetreuen Aufnahmen positioniert sie sich in prachtvollem, satten Grün, felsigen Küstenlandschaften und ist somit ein Idyll für alle Naturfreunde.Unter "Accomodations" finden sich dort keine Unterkünfte, die buchbar wären. Sogar Bewertungen von Besuchern, die die Insel als "eine meiner liebsten Urlaubs-Orte" bezeichnen, sind vertreten. Jedoch schreiben auch einige einfach nur "Harry" unter die Posts.Die Aufnahmen sind vermutlich bei Saint Abbs, einem kleinen Fischerdorf an der Südküste Schottlands, entstanden. Twitter-User vermuten hinter der Inszenierung den britischen Popsänger Harry Styles. Der Hashtag #eroda führt auf Twitter zu seinem Profil. Dahinter könnte sich eine Werbekampagne für das neue Album verbergen. Dafür hat dann das ehemalige Mitglied von One Direction viel Aufwand betrieben. Fans von Harry Styles finden Werbung für die Insel auf ihren Social Feeds.Spätestens Mitte Dezember wird darüber Gewissheit herrschen, wenn das neue Album erscheint.