i Erotikstar Annie Knight gibt ihrem Henry das Jawort. Instagram Plötzlich ganz brav Erotikstar Annie Knight hat heimlich geheiratet OnlyFans-Star Annie Knight und ihr langjähriger Partner Henry Brayshaw haben sich an der australischen Gold Coast das Ja-Wort gegeben. Von Heute Entertainment 01.10.2026, 13:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die 28-jährige OnlyFans-Creatorin Annie Knight ist nun offiziell verheiratet. Am Donnerstag gab sie ihrem Partner Henry Brayshaw unter freiem Himmel im Naturrefugium The Valley Estate im Currumbin Valley das Ja-Wort.

Das Paar feierte im kleinen Rahmen mit engen Freunden und Familie. Anwesend waren unter anderem Annies Eltern sowie Henrys Mutter und seine Geschwister. Bereits am Mittwoch hatte das Paar mit einer Feier auf den großen Tag eingestimmt.

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Wie die Daily Mail berichtet, wählte die Braut für ihren großen Tag ein schlichtes Kleid mit strukturiertem Oberteil, ausgestelltem Rock und langer Schleppe. Dazu trug sie einen bodenlangen Schleier.

Tränen bei den Eheversprechen

Ihr Bräutigam erwartete sie in einem klassischen schwarzen Smoking mit Fliege am Altar. Für besonders emotionale Momente sorgten die selbst verfassten Eheversprechen des Paares.

Während Henry seine Worte vortrug, wischte er sich immer wieder Tränen aus den Augen. Auch Annie hatte schon im Vorfeld verraten, dass sie bei ihrem Gelübde wohl mit ihrer Rührung zu kämpfen haben würde.

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Die Gäste wurden über das weitläufige Gelände mit Golf-Carts zu den verschiedenen Bereichen gebracht. Die australische Influencerin hatte ursprünglich geplant, sechs Brautjungfern an ihrer Seite zu haben.