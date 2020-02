Erst Schüsse stoppten Autofahrer (15) in Wien

Wilde Verfolgungsjagd am Sonntag in der Wiener Leopoldstadt. Ein minderjähriger Pkw-Lenker wollte vor der Polizei flüchten, die Beamten gaben mehrere Schüsse ab.

Am Sonntag kam es in Wien zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem sich ein Autofahrer der Anhaltung durch eine Polizeistreife entzogen hatte.Der Lenker überfuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit mehrere Kreuzungen bei rotem Licht der Verkehrsampel und fuhr auch auf Gehsteige.Außerdem versuchte der Fahrer, ein verfolgendes Polizeiauto durch abruptes Ablenken abzudrängen und zu rammen. Er bog schließlich in die Walcherstraße ein, wo mehrere Beamte durch Hand- und Lichtzeichen den neuerlichen Befehl zum Anhalten gaben.Der Autofahrer verringerte jedoch seine Geschwindigkeit nicht und nötigte dadurch die Polizisten schließlich, die Anhalteversuche abzubrechen und hastig die Fahrbahn zu verlassen.Zwei Polizisten gaben in Folge mehrere Schüsse aus den Dienstpistolen in Richtung des unteren Fahrzeugbereichs ab, das Fahrzeug blieb jedoch vorerst funktionstüchtig und setzte die Fahrt fort.In der Eßlinger Hauptstraße brachte der Lenker das stark beschädigte und fahruntüchtige Auto schließlich zum Stehen. Der 15-jährige Österreicher wurde vor Ort festgenommen.Er wird wegen etlicher verkehrspolizeilicher Verwaltungsübertretungen sowie wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt und des Verdachts des versuchten Mordes an zwei Polizeibeamten angezeigt. Durch den Schusswaffengebrauch wurden keine Personen verletzt.