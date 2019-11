Erste Beschwerden wegen Bewertungs-App für Lehrer

Seit Freitag ist die Bewertungs-App Lernsieg online. Doch nicht allen gefällt, wie Schulen und vor allem Lehrer darin benotet werden.

Bildungsdirektion skeptisch

Sie war von Beginn an umstritten, die App des erst 17-jährigen Benjamin Hadrigan. Darin können Schulen und deren Lehrer nach einem Sternchen-System bewertet werden. Wie man damit umgehen soll, ist derzeit noch recht unklar.Seit Freitag wird benotet und schon gibt es die ersten Beschwerden. Bei der oberösterreichischen Bildungsdirektion meldeten sich am Montag die Schulleiter und Lehrer, fragten nach, was man dagegen unternehmen könne.Problematisch ist die App wohl vor allem für jene Lehrer und Lehrerinnen, die bei der Bewertung eher nicht so gut abschneiden.hat an einer Schule angerufen, bei der eine Lehrkraft sehr schlecht bewertet ist. "Kein Kommentar dazu", sagt der Schulleiter. Allerdings "ist die App natürlich ein Thema an der Schule", so der Direktor.Skeptisch äußert sich auch Bildungsdirektor Alfred Klampfer gegenüber: „An unseren Schulstandorten wird schon seit Jahren eine gute Feedbackkultur gelebt. Sie sollte aber Sache des jeweiligen Schulstandortes sein und bleiben. Nur dieser kann mit einer qualitativ guten Rückmeldung die richtigen Schritte setzen."Zur App selbst meint er: "Ich sehe es problematisch, wenn zum Beispiel Schüler für sie fremde Pädagogen bewerten. Trotz alledem ist es natürlich beachtlich, mit welchem Elan Herr Hadrigan versucht, seine Idee umzusetzen."Allerdings sehen viele die App auch aus einem anderen Grund skeptisch. Sie vermuten, dass es um das Sammeln von Telefonnummern (sie muss man angeben, bevor man benoten kann) für Werbezwecke geht.Übrigens: Die App selbst wird im Google Playstore etwa eher schlecht bewertet. Gerade einmal 2,5 von 5 möglichen Punkten erhält sie.