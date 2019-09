Erste "Bierleiche" nach 10 Minuten am Oktoberfest

Am Samstag wurde das 186. Oktoberfest in München feierlich eröffnet. Schon nach zehn Minuten mussten die Sanitäter erstmals ausrücken.

Zehn Minuten nach dem Anzapfen haben Sanitäter auf dem Münchner Oktoberfest die erste "Bierleiche" behandelt. "Eine 18-Jährige Engländerin hatte vorher zuviel getrunken und dann eine Alkoholvergiftung erlitten", teilte die Aicher Ambulanz Union am Samstag mit.Den ersten Abtransport von der Wiesn ins Spital verzeichnete der Sanitätsdienst wenige Minuten später: Eine Bedienung hatte einen Masskrug ins Gesicht bekommen.Bis 19 Uhr benötigten 375 Menschen die Hilfe der Aicher Ambulanz. In den gut zwei Wiesnwochen sind in der Sanitätswache rund 600 Helfer und 50 Ärzte im Einsatz.Hauptsächlich wurden die Menschen wegen Kreislauf- und Herzproblemen untersucht. Ein 60-Jähriger wegen Verdacht eines Herzinfarkts behandelt.