Erste Fotos von Rihannas Savage X Fenty-Show

Es wird wild und verrucht! Amazon gewährt die ersten Einblicke in die morgen auf Prime startende Dessous-Show von Superstar Rihanna.

Morgen, am 20.09., ist es endlich soweit. Dann wird Rihannas Show, um die viel Geheimhaltung betrieben wurde, exklusiv auf Amazon Prime ausgestrahlt. Dort präsentiert die Sängerin ihre neue Dessous-Kollektion für Herbst/Winter, die sie auf der New York Fashion Week vorgestellt hat.Nun hat das Unternehmen die ersten Sneak Peeks bereitgestellt.In der Bildstrecke findest du die ersten offiziellen Einblicke in die aufgeladene Dessous-Show.Mit dabei waren auch zahlreiche Special Guests.