Erste Gemeinde muss nun das Wasser rationieren

Durch das warme Wetter und die ausbleibende Regenfälle ist die Trinkwasser-Versorgung in Österreich in Gefahr. Die erste Gemeinde hat nun ein Verbot verhängt.

Durchgehend Sonnenschein mit 20 Grad, kein Ende in Sicht. Während in ganz Österreich aktuell akute Waldbrandgefahr herrscht, scheint es nun auch zu Problemen mit der Trinkwasserversorgung zu kommen. So warnen nun die Wolfsberger Stadtwerke vor einer "angespannten Trinkwassersituation". Zugleich werden Verbote verhängt.Zur Sicherung der Trinkwasserversorgung und der Löschwasserversorgung für die Feuerwehr schränkt die Stadtgemeinde die Wasserabgabe in den nächsten Tagen ein. Vorerst ist bis mindestens 14. April die Befüllung von Schwimmbecken und Gartenteichen verboten. Das betrifft auch jene Bürger, die bereits einen Termin für eine solche Befüllung hatten.Rasen- und Wiesenflächen dürfen nicht bewässert werden. Das Gießen von Gärten sei auf das "absolut notwendige Minimum" zu beschränken. Autos und Großgeräte dürfen außerhalb von gewerblichen Waschanlagen nicht mehr gewaschen werden. Und auch jeder andere unnötige Wasserverbrauch ist zu vermeiden, so die Stadtwerke in einer Aussendung.Anmeldungen zur Befüllung von Pools werden erst nach Ostern wieder angenommen. Ein kleiner Lichtblick am Horizont: Zumindest am Ostermontag werden einige Regenschauer in Österreich erwartet. Ob diese ausreichen, die angespannte Wassersituation zu lösen, ist aber unklar. Nach Ostern gehen die Temperaturen zurück, ob mehr Regen kommt lässt sich aber noch nicht sagen.