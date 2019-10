Topmodel-Kandidatin mit muslimischem Hijab

Ein Neuzugang sorgt bei "Austria's Next Topmodel" für Aufregung: Die 24-jährige Baraa trägt einen muslimischen Hijab und steht auch für keine freizügigen Aufnahmen zur Verfügung.

Überraschender Neuzugang bei "Austria's Next Topmodel": Zwischen all den Kandidatinnen im Badeanzug taucht plötzlich die 24-jährige Baraa auf. Sie ist das erste Model der Show, das einen muslimischen Hijab trägt. Die tunesischstämmige Wienerin hält ihren Körper bedeckt und steht auch für keine zu freizügigen Aufnahmen zur Verfügung.Für Argwohn unter den anderen Mädchen sorgt aber nicht ihre Bekleidung, sondern folgende Angst: "Stellt euch vor, die gewinnt das! Und war nur drei Wochen da!", sagt Valentina. Ob Baraa tatsächlich das Zeug dazu hat, sieht man am Dienstag (20.15 Uhr) auf PULS 4.