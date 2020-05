Erster Corona-Fall in Frankreich schon im Dezember

In Frankreich hat es früher als bisher bekannt einen Corona-Fall gegeben. Das hat die Untersuchung von Proben aus dem Dezember ergeben.

Wann und wie kam das Coronavirus nach Europa? Diese Fragen sind noch nicht geklärt, wie Untersuchungen des französischen Spitals Jean Verdier bei Paris zeigen. Dieses hat Proben von 24 Patienten mit Lungenentzündung nochmals getestet, wie der Sender BFM TV berichtet. Die Patienten, die im Dezember und Januar behandelt wurden, seien negativ auf Grippe getestet worden.Bei den erneuten Untersuchungen habe man festgestellt, dass am 27. Dezember ein Mann mit dem Coronavirus behandelt worden war, wie Professor Yves Cohen zum Sender sagt. Das war fast einen Monat bevor Frankreich offiziell den ersten Fall bestätigte. Man müsse nun weitere negativ ausgefallene Grippetests nochmals anschauen.Laut Cohen war der Patient rund zwei Wochen krank und überstand die Krankheit. Er habe seine zwei Kinder infiziert, aber nicht seine Frau, die in einem Einkaufsladen arbeite. Eine mögliche Spur für seine Ansteckung führt zu einem Sushi-Laden, neben dem die Frau arbeitet. Auf Reisen sei der Mann nicht gewesen. Ob es sich um den sogenannten Patienten 0 handle, könne man noch nicht sagen.Ärzte in Norditalien sollen bereits im letzten November "seltsame Lungenentzündungen" festgestellt haben. Offiziell wurden die ersten Infektionen in Italien Mitte Februar gemeldet.