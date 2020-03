Erster Corona-Test von Angela Merkel ist negativ

Die deutsche Bundeskanzlerin befindet sich derzeit in Quarantäne. Nun kam das erste Ergebnis ihres Tests.

Auch Deutschland mit Einschränkungen

Angela Merkel musste nach ihrer Rede an die Nation umgehend isoliert werden. Der Grund: Sie wurde darüber informiert, dass sie Kontakt zu einem Arzt hatte, der sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Der Mediziner impfte die deutsche Bundeskanzlerin gegen Pneumokokken.Nun stellte sich beim ersten Test heraus, dass Merkel nicht infiziert ist. Regierungssprecher Steffen Seibert gegenüber der Deutschen Presseagentur: "Das Testergebnis des heutigen Tests ist negativ. Weitere Tests werden in den nächsten Tagen durchgeführt."Merkel betonte bereits am Sonntag, dass sie ihre Amtsgeschäfte in jedem Fall weiterführen möchte. Erst am frühen Abend hatte die Kanzlerin neue Bestimmungen anlässlich der Corona-Krise bekannt gegeben. So ist es in Deutschland nun untersagt, mit mehr als einer Person gleichzeitig Kontakt zu haben. Von diesem Kontaktverbot ausgenommen sind lediglich Familien, die zusammen leben.