Erster Corona-Todesfall im EU-Parlament

Ein Mitarbeiter des EU-Parlaments ist an den Folgen des Coronavirus verstorben. Das teilte die Verwaltung am Montag in Brüssel mit.

Die Verwaltung des Europaparlaments gab am Montag den ersten Corona-Todesfall in seinen Reihen bekannt: "Mit großem Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass ein Kollege des Europaparlaments an Covid-19 gestorben ist", heißt es.Bei dem Verstorbenen handelt es sich nicht um einen Abgeordneten, sondern um einen Mitarbeiter des Parlaments, der in der Generaldirektion Innovation und Technologische Unterstützung tätig war.Die Personalabteilung des EU-Parlaments hat - bevor sie per E-Mail die Öffentlichkeit informierte - auch die Kollegen des Verstorbenen in Kenntnis gesetzt. Es wird psychologische Hilfe angeboten. Auch, weil nun immer mehr Menschen mit Coronafällen in der Familie konfrontiert sind.