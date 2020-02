Erster Coronavirus-Todesfall in Europa

Erstmals ist ein an dem neuartigen Coronavirus erkrankter Mensch in Europa gestorben.

In Frankreich ist ein Coronavirus-Patient gestorben. Es ist der erste Todesfall in Europa. Ein 80-jähriger chinesischer Tourist sei in einem Pariser Spital der Krankheit erlegen, teilte die französische Gesundheitsministerin Agnès Buzyn am Samstag mit.Laut dem japanischen Gesundheitsministerium wurden auf dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess weitere 67 Fälle von Coronavirus-Infektion bestätigt. Dies schreibt "NHK-News". Damit erhöht sich die Anzahl der infizierten Passagiere und Besatzungsmitglieder auf 285. Ob die beiden Schweizer, die an Bord sind, auch angesteckt wurden, ist noch unklar. Das EDA hat auf Anfrage bislang keine entsprechende Meldung erhalten.