i Biohazard-Zeichen - Warnung vor gefährlichen Viren und Bakterien pixabay.com Virus-Ausbruch in Afrika Erster Ebola-Fall in Kenia: Patient gestorben In Nairobi starb ein Mann an Ebola. Er war aus dem Kongo eingereist. Nun suchen die Behörden nach 51 Kontaktpersonen. Von Technik Heute 11.10.2026, 17:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein kenianischer Staatsbürger, der in der Demokratischen Republik Kongo lebte, ist nach seiner Einreise in Nairobi an Ebola gestorben. Gesundheitsminister Aden Duale bestätigte den ersten Fall des Landes auf einer Pressekonferenz am Dienstag.

Der Mann war am Samstag über Uganda nach Kenia eingereist. Nach dem Auftreten von Symptomen eines hämorrhagischen Fiebers wurde er isoliert und im Nairobi Hospital behandelt. Ein Test bestätigte die Infektion mit dem Ebolavirus. Am Montag verstarb der Patient.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Laut dem Spiegel wurden 28 Kontaktpersonen ermittelt, darunter Angehörige und medizinisches Personal. Weitere 23 Passagiere desselben Fluges aus Uganda werden noch gesucht.

Kontaktpersonen müssen 21 Tage in Isolation

Die identifizierten Kontaktpersonen müssen 21 Tage lang in Isolation bleiben. Sie werden erst entlassen, wenn ein Test auf das Virus negativ ausfällt. Der verstorbene Patient soll innerhalb von 24 Stunden unter empfohlenen Schutzvorkehrungen bestattet werden.

Kenia ist bereits das vierte Land, das vom aktuellen Ebola-Ausbruch betroffen ist. In Uganda wurden bisher 20 Fälle registriert, in Frankreich ein Fall. Der Ausbruch begann Mitte Mai im Osten des Kongos. Seit Ende August waren bis zu dieser Woche keine aktiven Fälle außerhalb des Kongos bekannt.

Die Bilder des Tages i ?

WHO warnt vor Eskalation

Die Weltgesundheitsorganisation warnt eindringlich vor diesem Ausbruch. Er ist der schnellste, der bisher registriert wurde. Die WHO befürchtet, dass er auch der tödlichste werden könnte. Das Virus breitet sich schneller aus, als die Gesundheitsbehörden neue Fälle aufspüren und eindämmen können.