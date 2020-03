Erster Priester in Wien mit Coronavirus infiziert

Ein 54-jähriger Wiener Pfarrer ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Er soll an einem Missionskolleg in Ober St.Veit tätig sein.

Die Erzdiözese Wien meldete am Dienstag den ersten Fall eines an COVID-19 erkrankten Priesters. Der 54-jährige ist Pfarrer in Wien. Das diözesane Missionskolleg "Redemptoris Mater" in Ober St.Veit, in dem der Erkrankte eine Funktion hat, steht unter Quarantäne. Dort wurde nun auch ein weiterer Corona-Fall bestätigt.Der Gesundheitszustand des 54-Jährigen sei den den Umständen entsprechend gut. Er sei aber aufgrund einer Vorerkrankung sicherheitshalber zu Behandlung stationär in einem Spital aufgenommen worden.Wie die Erzdiözese Wien festhält, handelt es sich bei dem Missionskolleg nicht um das Priesterseminar der drei Diözesen Wien, St.Pölten und Eisenstadt in der Boltzmanngasse in Wien. Vor diesem wird derzeit jeden Sonntag auf ORF III eine heilige Messe ausgestrahlt. "Alle Bewohner sind gesund", heißt es seitens der Kirche. Die Erzdiözese schließe die Betroffenen ins Gebet ein und hoffe auf einen guten Ausgang.