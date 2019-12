Erster Schnee in Linz, aber bald kommt die Sonne

Jetzt ist es passiert: Am Montag lag der erste Schnee dieses Winters auch in Linz.

Ab Mittwoch Sonne

Eine dünne Schneedecke lag am Montag in der Früh über Linz. In der Landeshauptstadt lag der erste Schnee dieses Winters.Fotos vom Pöstlingberg zeigen Räumfahrzeuge, in der Stadt wurde gestreut und geräumt.Das große Verkehrschaos blieb bis auf den üblichen Stau Montagfrüh aber aus – hier der Überblick des ÖAMTC.Die gute Nachricht für all jene, die nicht so die Freunde von Eis und Schnee sind: Ab Mittwoch wird es richtig schön aber kalt.Aus heutiger Sicht sollte auch das Wochenende noch recht freundlich werden.