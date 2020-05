Erstes Foto: Adele ist nicht mehr wieder zu erkennen

Seit mittlerweile 9 Jahren hat die Sängerin einen Fixplatz in den Charts. Vor einigen Monaten hat sie sich aber aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Seit Monaten häufen sich Gerüchte und Paparazzi-Fotos von einer immer schlanker werdenden Adele. Die Britin selbst machte ein Geheimnis um ihre Figur. Monatelang lag ihr Insta-Account brach. Nur zu Weihnachten gab es ein Bildchen, welches aber nur wenig Auskunft über ihre Figur gab.Nun hat sie das geändert. Zu ihrem 32. Geburtstag lud Adele ein Foto hoch, um sich für die Glückwünsche zu bedanken. Dabei erkennt man auf den ersten Blick gar nicht um wen es sich auf dem Bild handelt.Ganze 30 Kilo soll die Sängerin abgenommen haben. Ihr breites Lächeln deutet an, dass sich Adele mehr als wohl in ihrem Körper fühlt. Auch wenn man sich nun an dieses doch stark veränderte Gesicht gewöhnen muss.