Erstmals über 100 positive Coronafälle in NÖ

800 Personen sind in Österreich bisher positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das gab das Gesundheitsministerium am Sonntag mit Stand 8 Uhr bekannt. Insgesamt wurden 8.167 Personen auf eine Infektion untersucht. Zwei Patienten sind bisher in Wien verstorben.Die meisten Fälle gibt es mit 245 in Tirol. In Niederösterreich wurden 112 Personen (laut Landessanitätsstab 111), in Wien 108, in der Steiermark 83, in Oberösterreich 158, in Salzburg 39, im Burgenland zehn, in Vorarlberg 39 und Kärnten sechs positiv getestet.Laut der Johns Hopkins Universität wurden weltweit 156.400 Corona-Erkrankte registriert, 5.833 sind verstorben.Am Samstagmittag hatte der Landessanitätsstab in NÖ noch mitgeteilt: "In Niederösterreich wurden bisher insgesamt 897 Personen aufgrund eines Verdachts auf das neuartige Coronavirus getestet. Davon waren 726 negativ, 82 positiv und 89 sind aktuell in Prüfung und daher noch offen." Das bedeutet, dass binnen eines Tages die positiven Fälle in NÖ um rund 30 anstiegen.Laut aktueller Aussendung des Landessanitätsstabes (Stand: Sonntagmittag) wurden in Niederösterreich bisher 1.145 Personen aufgrund eines Verdachts auf das neuartige Coronavirus getestet. Von 1.145 getesteten Verdachtsfällen waren 984 negativ, 111 – nach 82 am Vortag – positiv. 50 sind noch in Prüfung und daher offen.Die 29 neuen bestätigten Fälle stammen aus folgenden Bezirken: Amstetten (11), Korneuburg (4), Tulln (4), St. Pölten-Land (4), Mödling (3) und je ein Fall in St.Pölten-Stadt und in den Bezirken Melk und Krems.Die 111 bestätigten positiven Fälle in Niederösterreich verteilen sich auf die Bezirke Korneuburg (34), Tulln (26), Mistelbach (4), Hollabrunn (2), Bruck an der Leitha (3), Mödling (8), Amstetten (19), St. Pölten-Land (8), Lilienfeld (2), St.Pölten-Stadt (1) und in den Bezirken Neunkirchen, Baden, Melk und Krems je ein Fall.