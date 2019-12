Ertappter Dieb schlägt Blumenverkäufer nieder

Ein Diebes-Duo wurde am Montag in einem Blumengeschäft ertappt. Bei der Flucht wurde ein Mitarbeiter verletzt und Geschäftseigentum zerstört.

Ein 31-jähriger Österreicher betrat am Montag gegen 15.30 Uhr ein Blumengeschäft am Währinger Gürtel in Wien, während seine Frau – eine 25-jährige Österreicherin – vor dem Geschäft wartete. Zuerst versuchte der Mann, ein Gesteck zu stehlen, was vom 43-jährigen Mitarbeiter jedoch bemerkt wurde. Danach wollte sich der mutmaßliche Täter einen Strauß Rosen binden lassen.Während der Angestellte dies ausführte, betrat die 25-jährige Frau das Blumengeschäft und stahl einen Adventkranz. Unmittelbar danach flüchtete sie – so wie auch der 31-Jährige – aus dem Geschäft. Der Mitarbeiter wollte das Diebesduo auf der Straße zur Rede stellen, woraufhin ihm der 31-jährige Tatverdächtige einen Faustschlag ins Gesicht versetzte und ihn leicht verletzte.Der mutmaßliche Täter zerstörte auch noch mehrere Adventkränze, die vor dem Blumengeschäft ausgestellt waren. Beide Personen konnten nach kurzer Flucht im Bereich der U-Bahnstation Nußdorfer Straße festgenommen und das Diebsgut sichergestellt werden.Der 31-Jährige sowie die 25-Jährige wurden wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls, der Mann zusätzlich wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung angezeigt.