Erwischter Ladendieb (34) sperrte sich am Klo ein

Symbolfoto einer öffentlichen Toilette. Bild: iStock

In Vösendorf beobachtete eine Ladendetektivin einen Algerier (34) beim Stehlen, der flüchtete ins Klo und verschanzte sich dort.

Nicht sonderlich begabt stellte sich ein 34-jähriger Algerier am Freitag beim Stehlen in einem Modegeschäft in Vösendorf (Bez. Mödling) an. Der Mann wurde von einer Ladendetektivin beobachtet, flüchtete dann auf die Toilette gegenüber des Shops und schloss sich dort ein.



Die Ladendetektivin rief die Polizei zur Hilfe, der es dann schließlich auch gelang, den Mann dazu zu überreden, die Türe zu öffnen. Bei der Kontrolle fanden die Beamten zwei Jacken, ein Polo-Shirt und drei Modeschmuckringe. Den Kauf dieser Artikel konnte der Mann nicht nachweisen.



Die Polizisten stellten das vermeintliche Diebesgut im niedrigen dreistelligen Eurobereich sicher und nahmen den Beschuldigten vorläufig fest. Der Algerier zeigte sich bei der Einvernahme nicht geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt in die Justizanstalt Wr. Neustadt eingeliefert.