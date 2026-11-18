i Prinz William und Prinzessin Kate Reuters Royale Indien-Reise "Es geht uns okay": Fans sorgen sich um Prinzessin Kate Prinz William sorgt bei der Earthshot-Prize-Verleihung in Indien mit einer knappen Aussage für Aufsehen. Fans reagieren besorgt. Von Heute Entertainment 18.11.2026, 14:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Catherine, Princess of Wales, und Prinz William sind derzeit auf einer dreitägigen Reise in Indien. Der Anlass: die Verleihung des Earthshot Prize 2026 in Mumbai. Doch am zweiten Tag sorgte William für einen besorgten Moment bei den Fans.

In einem Video ist zu hören, wie der britische Thronfolger auf die Frage nach dem Befinden antwortet: "Es geht uns okay." Die knappe Wortwahl löst bei vielen Fans Besorgnis aus – vor allem, weil Kate nach längerer Pause nun wieder in der Öffentlichkeit steht.

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Wie gala.de berichtet, waren die beiden eigentlich für den Earthshot Prize angereist, nahmen aber auch weitere Termine wahr. Fans fragen sich nun, ob wirklich alles in Ordnung ist oder ob die kurze Antwort auf Probleme hindeutet.

Glamouröse Gala in Mumbai

Prinzessin Kate sorgte beim Event für Begeisterung: Sie trug ein rotes Anarkali-Kleid mit traditioneller indischer Stickerei und stahl ihrem Mann glatt die Show. Der Earthshot Prize zeichnet innovative Projekte aus, die Lösungen für die drängendsten Umweltprobleme entwickeln.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Zahlreiche prominente Gäste waren bei der Gala dabei, darunter Schauspieler Rami Malek, Cricket-Legende Sachin Tendulkar sowie die Bollywood-Stars Alia Bhatt und Sonam Kapoor. Für Kate markiert der Auftritt eine Rückkehr zum Earthshot Prize nach vier Jahren.