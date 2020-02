Es wird wechselhaft: Das Wetter am Wochenende

Samstags scheint die Sonne, sonntags wird es stürmisch. Das Wetter in Niederösterreich wird am Wochenende wechselhaft.

Sonne, Wolken, Sturm: Alles ist dabei beim Wetter an diesem Wochenende.Samstags bleibt es in den Morgenstunden zunächst noch bewölkt. Im Laufe des Vormittags lockern sich die Wolken jedoch großteils auf. Spätestens um die Mittagszeit setzt sich im ganzen Land die Sonne durch. Es weht mäßiger bis lebhafter Südwestwind mit Temperaturen zwischen 9 und 16 Grad. Auf 1.500 Metern Seehöhe ist mit minus 1 bis plus 8 Grad zu rechnen.Das ist die Prognose für den morgigen Sonntag. Meist bewölkt, in der Früh vielerorts mit Regen, vermehrt im Wald- und Mostviertel.Mit Schneeflocken muss auf der Rax, dem Schneeberg und am Ötscher gerechnet werden. Im Westen des Landes bleibt es den ganzen Tag über bewölkt, im Osten lockert es zumindest zwischenzeitlich auf.Im Weinviertel kann man auf kurze Sonnenfenster hoffen. Es weht starker bis stürmischer Westwind mit Spitzen zwischen 50 und 80 km/h, in den Bergen sogar 100 km/h. Höchsttemperaturen zwischen 10 und 17 Grad. In der Nacht auf Montag wird der Wind noch stärker und kann sogar Orkanstärke erreichen.