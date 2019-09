Esel inspirierte Til Schweiger zu Pizza-Idee

In seinem "Barefood Deli" gibt es ab jetzt eine Erweiterung. Die Idee dazu kam Til Schweiger durch einen Esel.

In den letzten Monaten war es beruflich eher ruhig um den deutschen Schauspieler und Unternehmer Til Schweiger geworden. Aufmerksamkeit erregte er eher mit seinem Privatleben, der Trennung von Francesca Dutton, Treffen mit Bachelor-Kandidatin Janika Jäcke und Sommerpartys.Nun sieht man ihn auf einem aktuellen Instagram-Post mit einem Pizzakarton abgebildet herumschlendern. Dabei handelt es sich um einen neuen Teil seines in Hamburg ansässigen "Barefood Deli"-Konzepts. In seinem Restaurant gibt es nun auch Pizza im Angebot. „Wir heißen Henry Likes Pizza herzlichst in unserer Barefoot Familie willkommen!", schreibt er darunter."Henry" ist auch der Name eines Esels, der ihn im Sommer immer besuchen kommt, wenn er für Freunde und Familie im Steinofen Pizza bäckt. In Anlehnung an die Pizza-Vorliebe des Esels hat er das Konzept schließlich danach benannt. Henrys Lieblingspizza wird mit Crème fraîche, Chorizo-Wurst und Paprikaschoten belegt.Dabei fällt den geschulten Usern eher ins Auge, dass Til Schweiger den Pizzakarton falsch herum trägt.