Eselfohlen in Naturpark Buchenberg geboren

Das kleine Fohlen hat noch keinen Namen. Bild: Kein Anbieter/Natur- und Erlebnispark Buchenberg

Besonders herzigen Nachwuchs gibt's im Naturpark Buchenberg in Waidhofen an der Ybbs.

Waidhofen an der Ybbs hat jetzt einen unglaublich süßen, vierbeinigen Einwohner dazubekommen: Im Natur- und Erlebnispark Buchenberg von Andreas Plachy wurde ein kleines Eselfohlen geboren.



Das Geschlecht konnte man bisher noch nicht bestimmen, was die Suche nach einem Namen für das flauschige Eserl nicht gerade einfach macht. "Wir freuen uns dennoch über Namensvorschläge", so Plachy.



Nur kurz nach der Geburt stand der Nachwuchs bereits auf den Beinen und entzückt jetzt die Besucher.



Auch Paten werden für den Esel gesucht.



(nit)