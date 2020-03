Essen wird vor Tür gestellt: Boris isst ab jetzt alleine

Der britische Premier Boris Johnson hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Ab sofort arbeitet er aus der Quarantäne. Das Essen wird ihm vor die Tür gestellt.

Nachdem er "milde Symptome" an sich feststellte, wurde der britische Premier Boris Johnson positiv auf den Coronavirus getestet. Er hat sich ab sofort in seiner Amtswohnung in der Londoner Downing Street in Quarantäne begeben.Wie er selbst in einer Videobotschaft auf Twitter erklärte, werde er über Videoschaltung ("Die Zauberei der modernen Technik") an allen Konferenzen teilnehmen und von zu Hause aus arbeiten. Das Essen wird dem Premierminister vor die Tür seines Büros gestellt, so schreibt es die Quarantäne vor.Auch essen wird Johnson alleine. Seine Verlobte Carrie Symonds ist nämlich schwanger und gehört damit zur Risikogruppe. Sie muss sich von Johnson fernhalten. Es werden deshalb wohl eher einsame Arbeitstage für den Premierminister.