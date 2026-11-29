i Plug-in-Hybrid an der Ladesäule pixabay.com Aufschub bis 2030 EU lockert Vorgaben für Plug-in-Hybride Die strengeren CO2-Bewertungen für Plug-in-Hybride kommen später als geplant. Die Autoindustrie begrüßt den Schritt, fordert aber mehr. Von Newsdesk Heute 29.11.2026, 21:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die EU-Kommission verschiebt die geplante Verschärfung der CO2-Bewertung für Plug-in-Hybridautos. Der sogenannte Utility Factor, der angibt, wie viel Prozent der Strecken ein Plug-in-Hybrid rein elektrisch zurücklegt, soll nun erst ab 1. Januar 2030 angepasst werden.

Ursprünglich hätte die strengere Bewertung bereits an diesem Wochenende in Kraft treten sollen. Die Verzögerung gilt für Fahrzeuge mit einer rein elektrischen Reichweite von mindestens 80 Kilometern.

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Nach Angaben von n-tv begrüßte der Verband der Automobilindustrie (VDA) den Vorstoß. VDA-Präsidentin Hildegard Mueller sprach von einem wichtigen Signal, das Herstellern und Zulieferern eine Perspektive gebe und verhindere, dass Plug-in-Hybride für Verbraucher unattraktiv werden.

Kritik an der Befristung

Allerdings kritisierte Mueller die Befristung der Maßnahme bis Ende 2029. Dies schaffe noch keine ausreichende Planungssicherheit für die Industrie, so die VDA-Präsidentin.

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Der Utility Factor ist ein wichtiger Faktor bei der CO2-Bewertung von Plug-in-Hybriden. Er bestimmt, zu welchem Anteil ein Fahrzeug im Alltag voraussichtlich elektrisch bewegt wird - und wann der Verbrenner übernimmt.