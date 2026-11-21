i Saugroboter auf Bodenfläche pixabay.com Ab Februar 2027 EU-Regel macht Saugroboter-Akkus austauschbar Die EU verordnet: Wer einen Saugroboter kaufen will, sollte bis 2027 warten. Dann müssen die Akkus einfach selbst austauschbar sein. Von Technik Heute 21.11.2026, 12:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gute Nachrichten für alle, die mit einem Saugroboter liebäugeln: Ab dem 18. Februar 2027 tritt eine neue EU-Verordnung in Kraft, die Verbrauchern das Leben deutlich erleichtert. Der Akku muss dann ohne Spezialwerkzeug austauschbar sein.

Konkret schreibt Artikel 11 der EU-Batterieverordnung (EU) 2023/1542 vor: Jeder muss den Akku seines Saugroboters selbst wechseln können - mit handelsüblichem Werkzeug, ohne Wärme und ohne Lösungsmittel. Falls doch Spezialwerkzeug nötig ist, muss dieses kostenlos beiliegen.

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Wie es bei inside-digital.de heißt, steckt ein weiterer wichtiger Punkt im Kleingedruckten: Ersatzakkus müssen nach dem Ende der Produktion eines Modells noch mindestens fünf Jahre lang erhältlich sein. Und zwar zu fairen Preisen.

Schluss mit Parts-Pairing

Besonders erfreulich: Die EU-Kommission verbietet ausdrücklich das sogenannte Parts-Pairing. Hersteller dürfen Ersatzakkus also nicht mehr an die Seriennummer eines bestimmten Geräts koppeln. Auch kompatible Akkus von Drittanbietern müssen funktionieren.

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Bisher sieht es bei vielen Saugrobotern anders aus: Lässt der Akku nach, bleibt oft nur das Einschicken in die Werkstatt oder gleich ein Neukauf. Nach neuem Recht genügen künftig Schraubenzieher und ein neuer Akku - der Roboter läuft weiter, statt auf dem Wertstoffhof zu landen.