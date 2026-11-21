Gute Nachrichten für alle, die mit einem Saugroboter liebäugeln: Ab dem 18. Februar 2027 tritt eine neue EU-Verordnung in Kraft, die Verbrauchern das Leben deutlich erleichtert. Der Akku muss dann ohne Spezialwerkzeug austauschbar sein.
Konkret schreibt Artikel 11 der EU-Batterieverordnung (EU) 2023/1542 vor: Jeder muss den Akku seines Saugroboters selbst wechseln können - mit handelsüblichem Werkzeug, ohne Wärme und ohne Lösungsmittel. Falls doch Spezialwerkzeug nötig ist, muss dieses kostenlos beiliegen.
Wie es bei inside-digital.de heißt, steckt ein weiterer wichtiger Punkt im Kleingedruckten: Ersatzakkus müssen nach dem Ende der Produktion eines Modells noch mindestens fünf Jahre lang erhältlich sein. Und zwar zu fairen Preisen.
Besonders erfreulich: Die EU-Kommission verbietet ausdrücklich das sogenannte Parts-Pairing. Hersteller dürfen Ersatzakkus also nicht mehr an die Seriennummer eines bestimmten Geräts koppeln. Auch kompatible Akkus von Drittanbietern müssen funktionieren.
Bisher sieht es bei vielen Saugrobotern anders aus: Lässt der Akku nach, bleibt oft nur das Einschicken in die Werkstatt oder gleich ein Neukauf. Nach neuem Recht genügen künftig Schraubenzieher und ein neuer Akku - der Roboter läuft weiter, statt auf dem Wertstoffhof zu landen.