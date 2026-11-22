i Digitales Gehirnnetzwerk für europäische Zusammenarbeit pixabay.com Verteidigung EU-Staaten gründen KI-Zentrum fürs Militär Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und Schweden wollen bei künstlicher Intelligenz im Militärbereich künftig eng zusammenarbeiten. Von Technik Heute 22.11.2026, 17:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der bretonischen Stadt Rennes haben fünf EU-Länder eine wichtige Erklärung unterzeichnet. Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und Schweden gründen gemeinsam das Internationale Zentrum für Künstliche Intelligenz in der Verteidigung, kurz ICAID.

Das neue Zentrum wird keine eigenen KI-Dienste entwickeln. Stattdessen konzentriert es sich darauf, gemeinsame Rahmenbedingungen mit den Partnerländern zu schaffen. Besonders wichtig sei dabei die Zuverlässigkeit von Algorithmen und vertrauenswürdige KI.

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Nach Angaben von heise.de erklärte der französische General Vincent Sebastien dazu: Es gehe darum, Gewissheit zu schaffen, dass die Informationen, auf deren Grundlage Entscheidungen getroffen werden, zuverlässig sind. Er ist stellvertretender Direktor der französischen Agentur für künstliche Intelligenz im Verteidigungsministerium (AMIAD).

Erster Wettbewerb bereits abgehalten

Eine der ersten Initiativen war bereits ein Wettbewerb vom 12. bis 14. November in Rennes. Dabei ging es um die Nutzung militärischer Karten zur Verbesserung der Logistik an der Front. Fünf französische und drei Teams aus anderen Ländern nahmen daran teil.

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Die Gründung des Zentrums zeigt, dass die europäischen Staaten beim Thema Verteidigung und neue Technologien enger zusammenrücken wollen.